مصدران أمنيان لرويترز: نجاة القائد الكبير في حزب الله الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

أنباء اولية عن استهداف اسرائيلي في الضاحية الجنوبية

أنباء اولية عن استهداف اسرائيلي في الضاحية الجنوبية

هزة ارضية ضربت سوريا بقوة 3،5 درجات بحسب مقياس ريختر شعر بها بعض السكان في شمال لبنان