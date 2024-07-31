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حماس تعلن اغتيال هنية في إيران
خبر عاجل
2024-07-30 | 23:38
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حماس تعلن اغتيال هنية في إيران
أعلنت حركة حماس أن قائدها إسماعيل هنية قُتل في العاصمة الإيرانية طهران.
ونعت الحركة هنية في بيان، قائلة إنه اغتيل في "غارة اسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران وذلك بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".
بدوره، قال الحرس الثوري: "في وقت مبكر من صباح اليوم، تعرض منزل إسماعيل هنية في طهران لقصف، مما أدى إلى استشهاده وأحد حراسه الشخصيين، والسبب قيد التحقيق وسيتم الإعلان عنه قريبا".
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