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o
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طيران الشرق الأوسط: رحلات اليوم تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
2024-07-31 | 07:46
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طيران الشرق الأوسط: رحلات اليوم تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها ليوم 31 تموز ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تأخيرعودتها الى صباح اليوم التالي بدلًا من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
الرحلات التي تم تأخير مواعيدها من 31 تموز 2024 الى صباح 1 آب 2024 هي 7 من أصل 38 رحلة:
توقيت الاقلاع المعدل في 1 آب
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
صباحًا06:40
02:15
بيروت
دبي
ME431
صباحًا08:10
22:00
بيروت
لندن
ME204
صباحًا06:00
21:15
بيروت
جدة
ME369
صباحًا05:45
20:35
بيروت
أبو ظبي
ME419
صباحًا05:30
02:50
بيروت
الدوحة
ME435
20:20 ليلًا
18:20
كوبنهاغن
بيروت
ME225
صباحًا03:30
22:30
بيروت
كوبنهاغن
ME226
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
وأشارت الشركة إلى أنه يسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة.
ولمزيد من المعلومات، مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb
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