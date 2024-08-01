مسؤولون أميركيون ينفون للـLBCI ادعاءات جريدة الأخبار ويؤكدون أنه لم تُعطَ أي ضمانات للمسؤولين اللبنانيين بأن الضربة الإسرائيلية التي حصلت كانت ستكون خارج بيروت والضاحية

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