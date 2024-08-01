ترقبوا البطريرك الراعي في الثامنة والنصف مساء في حلقة خاصة من برنامج "جدل" بمناسبة تطويب البطريرك اسطفان الدويهي

القيادي في حماس محمود مرداوي ردا على الجيش الاسرائيلي: الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله

القيادي في حماس محمود مرداوي ردا على الجيش الاسرائيلي: الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله

وكالة فارس: مقتل مستشار عسكري إيراني في الغارة التي نفذتها اسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية