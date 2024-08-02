ممثل البابا فرنسيس يعلن من بكركي تطويب البطريرك اسطفان الدويهي

الراعي لـ "جدل": لم افهم حتى اليوم سبب غياب رئيس للجمهورية ومخالفة الدستور المستمرة وكيف تقبلون أن يستمر البلد من دون رئيس؟ وأين الميثاقية بالممارسة في مجلسي النواب والوزراء في ما يتعلق بالميثاقية المسيحية؟ وخوفي على المؤسسات الدستورية

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