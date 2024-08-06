طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها لأيام 6 و7 و8 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.- الثلاثاء 6 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدلتوقيت الإقلاع السابقالىمنرقم الرحلةصباح 7 آب08:3522:00بيروتلندنME1204صباح 7 آب05:3521:15بيروتجدةME369صباح 7 آب06:1002:10بيروتدبيME431صباح 7 آب05:2520:55بيروتالدمامME443صباح 7 آب05:1021:15بيروتالكويتME403*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.- الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:توقيت الاقلاع المعدلتوقيت الإقلاع السابقالىمنرقم الرحلة14:2512:55بيروتبغدادME321صباح 8 آب09:5022:00بيروتلندنME204صباح 8 آب05:3521:15بيروتجدةME369صباح 8 آب05:4021:15بيروتالكويتME403صباح 8 آب 03:3022:30بيروتكوبنهاغنME226صباح 8 آب 04:1002:15بيروتدبيME431صباح 8 آب 04:3502:50بيروتالدوحةME435*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.- الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:توقيت الاقلاع المعدلتوقيت الإقلاع السابقالىمنرقم الرحلة12:00 ظهرًا10:25بغدادبيروتME32020:2018:20كوبنهاغنبيروتME225- الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:توقيت الاقلاع المعدلتوقيت الإقلاع السابقالىمنرقم الرحلة13:2512:25بيروتأثيناME252صباح 9 آب05:5520:55بيروتالدمامME44305:35 صباح 9 آب21:15بيروتجدةME36923:1521:10بيروتالرياضME42305:10 صباح 9 آب21:15بيروتالكويتME40306:10 صباح 9 آب02:15بيروتدبيME43105:05 صباح 9 آب02:50بيروتالدوحةME43509:55 صباح 9 آب22:00بيروتلندنME204*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.- الخميس 8 آب 2024: الرحلة التي تم تقديم موعد إقلاعها من اسطنبول:توقيت الاقلاع المعدلتوقيت الإقلاع السابقالىمنرقم الرحلة07:3009:30بيروتاسطنبولME1264- الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:توقيت الاقلاع المعدلتوقيت الإقلاع السابقالىمنرقم الرحلة10:3009:30أثينابيروتME25117:4016:40لارنكابيروتME127119:5517:50الرياضبيروتME422*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.وأشارت الشركة إلى أنه يسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة.ولمزيد من المعلومات، مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb