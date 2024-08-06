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o
الشمال
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o
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طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
2024-08-06 | 06:35
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طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها لأيام 6 و7 و8 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
- الثلاثاء 6 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
صباح 7 آب08:35
22:00
بيروت
لندن
ME1204
صباح 7 آب05:35
21:15
بيروت
جدة
ME369
صباح 7 آب06:10
02:10
بيروت
دبي
ME431
صباح 7 آب05:25
20:55
بيروت
الدمام
ME443
صباح 7 آب05:10
21:15
بيروت
الكويت
ME403
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
14:25
12:55
بيروت
بغداد
ME321
صباح 8 آب09:50
22:00
بيروت
لندن
ME204
صباح 8 آب05:35
21:15
بيروت
جدة
ME369
صباح 8 آب05:40
21:15
بيروت
الكويت
ME403
صباح 8 آب 03:30
22:30
بيروت
كوبنهاغن
ME226
صباح 8 آب 04:10
02:15
بيروت
دبي
ME431
صباح 8 آب 04:35
02:50
بيروت
الدوحة
ME435
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
12:00 ظهرًا
10:25
بغداد
بيروت
ME320
20:20
18:20
كوبنهاغن
بيروت
ME225
- الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
13:25
12:25
بيروت
أثينا
ME252
صباح 9 آب05:55
20:55
بيروت
الدمام
ME443
05:35 صباح 9 آب
21:15
بيروت
جدة
ME369
23:15
21:10
بيروت
الرياض
ME423
05:10 صباح 9 آب
21:15
بيروت
الكويت
ME403
06:10 صباح 9 آب
02:15
بيروت
دبي
ME431
05:05 صباح 9 آب
02:50
بيروت
الدوحة
ME435
09:55 صباح 9 آب
22:00
بيروت
لندن
ME204
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الخميس 8 آب 2024: الرحلة التي تم تقديم موعد إقلاعها من اسطنبول:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
07:30
09:30
بيروت
اسطنبول
ME1264
- الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
10:30
09:30
أثينا
بيروت
ME251
17:40
16:40
لارنكا
بيروت
ME1271
19:55
17:50
الرياض
بيروت
ME422
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
وأشارت الشركة إلى أنه يسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة.
ولمزيد من المعلومات، مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb
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