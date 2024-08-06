الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

خبر عاجل
2024-08-06 | 06:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
3min
طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها لأيام 6 و7 و8 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

- الثلاثاء 6 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
 صباح 7 آب08:35  22:00 بيروت لندن ME1204
 صباح 7 آب05:35  21:15 بيروت جدة ME369
 صباح 7 آب06:10 02:10 بيروت دبي ME431
 صباح 7 آب05:25 20:55 بيروت الدمام ME443
 صباح 7 آب05:10 21:15 بيروت الكويت ME403
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
14:25 12:55 بيروت بغداد ME321
 صباح 8 آب09:50 22:00 بيروت لندن ME204
 صباح 8 آب05:35 21:15 بيروت جدة ME369
 صباح 8 آب05:40 21:15 بيروت الكويت ME403
 صباح 8 آب 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
 صباح 8 آب 04:10 02:15 بيروت دبي ME431
 صباح 8 آب 04:35 02:50 بيروت الدوحة ME435
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الأربعاء 7 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
12:00 ظهرًا 10:25 بغداد بيروت ME320
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225

- الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
13:25 12:25 بيروت أثينا ME252
 صباح 9 آب05:55 20:55 بيروت الدمام ME443
05:35 صباح 9 آب  21:15 بيروت جدة ME369
23:15 21:10 بيروت الرياض ME423
05:10 صباح 9 آب 21:15 بيروت الكويت ME403
06:10 صباح 9 آب 02:15 بيروت دبي ME431
05:05 صباح 9 آب 02:50 بيروت الدوحة ME435
09:55 صباح 9 آب 22:00 بيروت لندن ME204
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الخميس 8 آب 2024: الرحلة التي تم تقديم موعد إقلاعها من اسطنبول:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
07:30 09:30 بيروت اسطنبول ME1264

- الخميس 8 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
10:30 09:30 أثينا بيروت ME251
17:40 16:40 لارنكا بيروت ME1271
19:55 17:50 الرياض بيروت ME422
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

وأشارت الشركة إلى أنه يسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة.

ولمزيد من المعلومات، مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb  
 

 

أخبار لبنان

خبر عاجل

الشرق

الأوسط:

الرحلات

لأيام

مواعيدها

باستثناء

بعضها

مسؤولون لرويترز: إصابة جنود أميركيين عدّة في هجوم صاروخي على قاعدة تضم قوات أميركية بالعراق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-07-31

طيران الشرق الأوسط: رحلات اليوم تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

LBCI
خبر عاجل
2024-08-02

طيران الشرق الأوسط: رحلات 4 و5 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
خبر عاجل
2024-08-02

طيران الشرق الأوسط: رحلات 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-01

طيران الشرق الاوسط: رحلات 1 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء 6 رحلات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
16:59

مسؤولون لرويترز: إصابة جنود أميركيين عدّة في هجوم صاروخي على قاعدة تضم قوات أميركية بالعراق

LBCI
خبر عاجل
15:27

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قتل علي جمال الدين جواد وهو قائد في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في منطقة عبا جنوبي لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:48

مصدران أمنيان لرويترز: إطلاق صاروخين على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق التي تستضيف قوات أميركية

LBCI
خبر عاجل
2024-08-05

الصوت القوي الذي سُمع منذ قليل ناجم عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والضاحية والجنوب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-08-02

هل تعانون من وضعية جسم سيئة؟ طبيب عظام يكشف لكم الحل!

LBCI
أخبار دولية
16:53

بلينكن يدعو أطراف النزاع بالشرق الأوسط لـ"كسر حلقة" العنف عبر وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
آخر الأخبار
15:55

ادرعي: نظرًا للأنباء التي يتم تداولها في الساعة الأخيرة أود التوضيح انه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية

LBCI
آخر الأخبار
04:32

بو حبيب من القاهرة: من المهم أن ينفذ القرار 1701 ليستعيد لبنان سيادته واستقلاله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:45

وزيرا الخارجية المصريّ واللبنانيّ: وقف الحرب على غزة هو الخطوة الأولى نحو عدم الانزلاق إلى حرب شاملة

LBCI
أخبار دولية
16:42

واشنطن: التصعيد في الشرق الأوسط ليس من مصلحة إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعد دخوله الدراما والدراسة تعرفوا إلى المغني الصاعد... الذكاء الإصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

القطاع الصحي في لبنان: من ممتاز في تموز الـ٢٠٠٦ إلى صعب في طوفان الأقصى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

جنوب لبنان يُقصف بالفوسفور وهجوم مدفعي اسرائيلي يشعل حريقا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بو حبيب إلى مصر لمتابعة جهود لجم التدهور وتواصل مع الأردن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تعرفوا على ندى كوسا ملكة جمال لبنان في اول مقابلة اعلامية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الولايات المتحدة الاميركية تدخل بقوة على خط التهدئة بالشرق الاوسط

LBCI
رياضة
13:20

هذا ما قاله الوفد الفلسطيني للـLBCI بشأن مشاركته في الألعاب الأولمبية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:27

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قتل علي جمال الدين جواد وهو قائد في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في منطقة عبا جنوبي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
17:51

واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وعراقيين: الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأميركية

LBCI
خبر عاجل
06:35

طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

LBCI
آخر الأخبار
15:55

ادرعي: نظرًا للأنباء التي يتم تداولها في الساعة الأخيرة أود التوضيح انه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية

LBCI
آخر الأخبار
13:35

هيئة البث الإسرائيلية: التقديرات في إسرائيل هي أن رد إيران لن يؤدي إلى حرب لكنه سيكون أكبر من هجوم نيسان

LBCI
فنّ
12:47

صور جديدة من زفاف دانييلا وناصيف... فهل تعرفتم إلى عائلة العروس؟ (صور)

LBCI
اقتصاد
02:17

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
15:28

الجيش الإسرائيلي: اغتيال القيادي بوحدة الرضوان سيؤثر على قدرات حزب الله على شن عمليات في شمال إسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More