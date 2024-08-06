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o
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34
o
الجنوب
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o
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o
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o
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o
متن
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o
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المقاتلات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت مجدداً فوق لبنان
خبر عاجل
2024-08-06 | 10:09
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المقاتلات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت مجدداً فوق لبنان
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الإسرائيلية
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