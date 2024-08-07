الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

خبر عاجل
2024-08-07 | 08:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
4min
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط  - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها للفترة الممتدة من 9 الى 13 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

- الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
06:10 02:15 بيروت دبي ME431
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
16:55 12:25 بيروت بغداد ME321
 صباح 10 آب03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME225
 صباح 10 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME226
 صباح 10 آب08:25 22:00 بيروت لندن ME369
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
14:25 09:55 بغداد بيروت ME320
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- السبت 10 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
 صباح 11 آب08:25  22:00 بيروت لندن ME204
 صباح 11 آب 05:50  21:15 بيروت جدة ME369
 صباح 11 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
 صباح 11 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443
06:10 02:15 بيروت دبي ME431
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
05:10 02:15 بيروت دبي ME431
06:50 07:40 بيروت لارنكا ME1262
 صباح 12 آب 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
 صباح 12 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369
 صباح 12 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443
 صباح 12 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
16:30 12:45 جدة بيروت ME1368
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الإثنين 12 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
06:10 02:15 بيروت دبي ME431
 صباح 13 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369
 صباح 13 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
صباح 13 آب 11:00 22:00 بيروت لندن ME204
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
06:10 02:15 بيروت دبي ME431
 صباح 14 آب03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
 صباح 14 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
 صباح 14 آب 05:50 21:15 بيروت جدة ME369
 صباح 14 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443
 صباح 14 آب 08:30 22:00 بيروت لندن ME204
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

وأشارت الشركة إلى أنه يسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة.

ولمزيد من المعلومات، مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb  أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb  

أخبار لبنان

خبر عاجل

الشرق

الأوسط:

الرحلات

مواعيدها

باستثناء

بعضها

التحكم المروري: تعطل شاحنة داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-08-06

طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

LBCI
خبر عاجل
2024-07-31

طيران الشرق الأوسط: رحلات اليوم تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

LBCI
خبر عاجل
2024-08-02

طيران الشرق الأوسط: رحلات 4 و5 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
خبر عاجل
2024-08-02

طيران الشرق الأوسط: رحلات 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:03

التحكم المروري: تعطل شاحنة داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار دولية
13:55

السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية

LBCI
خبر عاجل
2024-08-06

السيد نصرالله: الانتظار الاسرئيلي على مدى اسبوع هو جزء من العقاب والردّ فالمعركة هي معركة نفسية وسلاح ودماء ونحن نتصرف برويّة وشجاعة لا بانفعال

LBCI
خبر عاجل
2024-08-06

السيد نصرالله: ادعو الشعب اللبناني ان يدرك حجم المخاطر القائمة من ناحية رسم مصير منطقة بالكامل وليس المطلوب من إيران وسوريا الدخول في حرب لكن مساندتنا بالدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:16

المقاومة الإسلامية:‏ شنينا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على ‏مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها ‏بشكل ‏مباشر وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة

LBCI
منوعات
2024-07-29

ظن أنه فاز بثروة هائلة... خطأ فادح أدى الى خسارته الملايين!

LBCI
خبر كاذب
2024-08-02

المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة للانباء عن الغاء الرحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
خبر عاجل
2024-06-26

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:05

البابا فرنسيس يرفع الدعاء من أجل السلام في الشرق الأوسط: لوقف فوري للنار

LBCI
أخبار دولية
07:54

حماس تختار السنوار... وهكذا تلقت إسرائيل الخبر

LBCI
أخبار لبنان
06:20

المطارنة الموارنة: نطلب من بري الدعوة إلى عقد جلسةٍ نيابيّة بدوراتٍ متتالية حتى إنتخاب الرئيس

LBCI
أخبار دولية
00:45

بلينكن: على السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هكذا انتهى حلم النهائي العربي في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الإثنين الأسود... سيناريو هز البورصات العالمية وتكرر مرات عدة عبر التاريخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

عملية اغتيال هنية ستحضر في اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي في السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مستجدات التحرك الأميركي في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هاريس اختارت نائبها… إليكم من هو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:28

ابي رميا يعلن الاستقالة من الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر

LBCI
أخبار دولية
13:55

السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية

LBCI
خبر عاجل
08:06

طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قراءة إسرائيل لكلام نصر الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

قلق عارم بين المواطنين الراغبين بالسفر

LBCI
أخبار لبنان
06:53

مولوي: إستئناف العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - فرع عاليه

LBCI
خبر كاذب
12:32

الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية": صحة جعجع بألف خير ويتابع نشاطه المكثف من معراب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بانتظار المواجهة العسكرية الكبرى... حرب من نوع آخر تخيف اللبنانيين!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More