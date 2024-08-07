الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
2024-08-07 | 08:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها للفترة الممتدة من 9 الى 13 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
- الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
06:10
02:15
بيروت
دبي
ME431
05:05
02:50
بيروت
الدوحة
ME435
16:55
12:25
بيروت
بغداد
ME321
صباح 10 آب03:30
22:30
بيروت
كوبنهاغن
ME225
صباح 10 آب05:50
21:15
بيروت
جدة
ME226
صباح 10 آب08:25
22:00
بيروت
لندن
ME369
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
20:20
18:20
كوبنهاغن
بيروت
ME225
14:25
09:55
بغداد
بيروت
ME320
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- السبت 10 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
صباح 11 آب08:25
22:00
بيروت
لندن
ME204
صباح 11 آب 05:50
21:15
بيروت
جدة
ME369
صباح 11 آب 05:55
21:15
بيروت
الكويت
ME403
صباح 11 آب 05:40
20:55
بيروت
الدمام
ME443
06:10
02:15
بيروت
دبي
ME431
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:05
02:50
بيروت
الدوحة
ME435
05:10
02:15
بيروت
دبي
ME431
06:50
07:40
بيروت
لارنكا
ME1262
صباح 12 آب 03:30
22:30
بيروت
كوبنهاغن
ME226
صباح 12 آب05:50
21:15
بيروت
جدة
ME369
صباح 12 آب 05:40
20:55
بيروت
الدمام
ME443
صباح 12 آب 05:55
21:15
بيروت
الكويت
ME403
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
20:20
18:20
كوبنهاغن
بيروت
ME225
16:30
12:45
جدة
بيروت
ME1368
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الإثنين 12 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:05
02:50
بيروت
الدوحة
ME435
06:10
02:15
بيروت
دبي
ME431
صباح 13 آب05:50
21:15
بيروت
جدة
ME369
صباح 13 آب 05:55
21:15
بيروت
الكويت
ME403
صباح 13 آب 11:00
22:00
بيروت
لندن
ME204
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:05
02:50
بيروت
الدوحة
ME435
06:10
02:15
بيروت
دبي
ME431
صباح 14 آب03:30
22:30
بيروت
كوبنهاغن
ME226
صباح 14 آب 05:55
21:15
بيروت
الكويت
ME403
صباح 14 آب 05:50
21:15
بيروت
جدة
ME369
صباح 14 آب 05:40
20:55
بيروت
الدمام
ME443
صباح 14 آب 08:30
22:00
بيروت
لندن
ME204
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
20:20
18:20
كوبنهاغن
بيروت
ME225
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
وأشارت الشركة إلى أنه يسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة.
ولمزيد من المعلومات، مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb
أخبار لبنان
خبر عاجل
الشرق
الأوسط:
الرحلات
مواعيدها
باستثناء
بعضها
التحكم المروري: تعطل شاحنة داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-08-06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
2024-08-06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
0
خبر عاجل
2024-07-31
طيران الشرق الأوسط: رحلات اليوم تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
2024-07-31
طيران الشرق الأوسط: رحلات اليوم تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
0
خبر عاجل
2024-08-02
طيران الشرق الأوسط: رحلات 4 و5 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
2024-08-02
طيران الشرق الأوسط: رحلات 4 و5 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
0
خبر عاجل
2024-08-02
طيران الشرق الأوسط: رحلات 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
2024-08-02
طيران الشرق الأوسط: رحلات 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنة داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنة داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
0
أخبار دولية
13:55
السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية
أخبار دولية
13:55
السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية
0
خبر عاجل
2024-08-06
السيد نصرالله: الانتظار الاسرئيلي على مدى اسبوع هو جزء من العقاب والردّ فالمعركة هي معركة نفسية وسلاح ودماء ونحن نتصرف برويّة وشجاعة لا بانفعال
خبر عاجل
2024-08-06
السيد نصرالله: الانتظار الاسرئيلي على مدى اسبوع هو جزء من العقاب والردّ فالمعركة هي معركة نفسية وسلاح ودماء ونحن نتصرف برويّة وشجاعة لا بانفعال
0
خبر عاجل
2024-08-06
السيد نصرالله: ادعو الشعب اللبناني ان يدرك حجم المخاطر القائمة من ناحية رسم مصير منطقة بالكامل وليس المطلوب من إيران وسوريا الدخول في حرب لكن مساندتنا بالدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات
خبر عاجل
2024-08-06
السيد نصرالله: ادعو الشعب اللبناني ان يدرك حجم المخاطر القائمة من ناحية رسم مصير منطقة بالكامل وليس المطلوب من إيران وسوريا الدخول في حرب لكن مساندتنا بالدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:16
المقاومة الإسلامية: شنينا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على مرابض مدفعية العدو في الزاعورة مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة
آخر الأخبار
12:16
المقاومة الإسلامية: شنينا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على مرابض مدفعية العدو في الزاعورة مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة
0
منوعات
2024-07-29
ظن أنه فاز بثروة هائلة... خطأ فادح أدى الى خسارته الملايين!
منوعات
2024-07-29
ظن أنه فاز بثروة هائلة... خطأ فادح أدى الى خسارته الملايين!
0
خبر كاذب
2024-08-02
المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة للانباء عن الغاء الرحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي
خبر كاذب
2024-08-02
المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة للانباء عن الغاء الرحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي
0
خبر عاجل
2024-06-26
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة
خبر عاجل
2024-06-26
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:05
البابا فرنسيس يرفع الدعاء من أجل السلام في الشرق الأوسط: لوقف فوري للنار
أخبار دولية
08:05
البابا فرنسيس يرفع الدعاء من أجل السلام في الشرق الأوسط: لوقف فوري للنار
0
أخبار دولية
07:54
حماس تختار السنوار... وهكذا تلقت إسرائيل الخبر
أخبار دولية
07:54
حماس تختار السنوار... وهكذا تلقت إسرائيل الخبر
0
أخبار لبنان
06:20
المطارنة الموارنة: نطلب من بري الدعوة إلى عقد جلسةٍ نيابيّة بدوراتٍ متتالية حتى إنتخاب الرئيس
أخبار لبنان
06:20
المطارنة الموارنة: نطلب من بري الدعوة إلى عقد جلسةٍ نيابيّة بدوراتٍ متتالية حتى إنتخاب الرئيس
0
أخبار دولية
00:45
بلينكن: على السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
00:45
بلينكن: على السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هكذا انتهى حلم النهائي العربي في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هكذا انتهى حلم النهائي العربي في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الإثنين الأسود... سيناريو هز البورصات العالمية وتكرر مرات عدة عبر التاريخ
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الإثنين الأسود... سيناريو هز البورصات العالمية وتكرر مرات عدة عبر التاريخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
عملية اغتيال هنية ستحضر في اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
عملية اغتيال هنية ستحضر في اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مستجدات التحرك الأميركي في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مستجدات التحرك الأميركي في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هاريس اختارت نائبها… إليكم من هو
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هاريس اختارت نائبها… إليكم من هو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:28
ابي رميا يعلن الاستقالة من الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر
أخبار لبنان
02:28
ابي رميا يعلن الاستقالة من الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر
2
أخبار دولية
13:55
السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية
أخبار دولية
13:55
السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية
3
خبر عاجل
08:06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
08:06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
4
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قراءة إسرائيل لكلام نصر الله
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قراءة إسرائيل لكلام نصر الله
5
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قلق عارم بين المواطنين الراغبين بالسفر
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قلق عارم بين المواطنين الراغبين بالسفر
6
أخبار لبنان
06:53
مولوي: إستئناف العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - فرع عاليه
أخبار لبنان
06:53
مولوي: إستئناف العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - فرع عاليه
7
خبر كاذب
12:32
الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية": صحة جعجع بألف خير ويتابع نشاطه المكثف من معراب
خبر كاذب
12:32
الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية": صحة جعجع بألف خير ويتابع نشاطه المكثف من معراب
8
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بانتظار المواجهة العسكرية الكبرى... حرب من نوع آخر تخيف اللبنانيين!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بانتظار المواجهة العسكرية الكبرى... حرب من نوع آخر تخيف اللبنانيين!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More