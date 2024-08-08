التحكم المروري: تعطل مركبة على الطريق البحرية - أنطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: ضغط سير كثيف على أوتوستراد الضبيه باتجاه بيروت وعلى الطريق البحرية بسبب تعطل شاحنة والعمل جار على المعالجة

التحكم المروري: ضغط سير كثيف على أوتوستراد الضبيه باتجاه بيروت وعلى الطريق البحرية بسبب تعطل شاحنة والعمل جار على المعالجة

طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها