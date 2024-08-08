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طيران الشرق الاوسط: الرحلات من 9 الى 13 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

خبر عاجل
2024-08-08 | 06:50
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طيران الشرق الاوسط: الرحلات من 9 الى 13 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
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طيران الشرق الاوسط: الرحلات من 9 الى 13 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط  - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها للفترة الممتدة من 9 الى 13 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
 
- الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
06:10 02:15 بيروت دبي ME431
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
16:55 12:25 بيروت بغداد ME321
 صباح 10 آب03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
 صباح 10 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369
 صباح 10 آب08:25 22:00 بيروت لندن ME204
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
14:25 09:55 بغداد بيروت ME320
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- السبت 10 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
 صباح 11 آب08:25  22:00 بيروت لندن ME204
 صباح 11 آب 05:50  21:15 بيروت جدة ME369
 صباح 11 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
 صباح 11 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443
06:10 02:15 بيروت دبي ME431
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
05:10 02:15 بيروت دبي ME431
06:50 07:40 بيروت لارنكا ME1272
 صباح 12 آب 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
 صباح 12 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369
 صباح 12 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
16:30 12:45 جدة بيروت ME1368
*كل  الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الإثنين 12 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
06:10 02:15 بيروت دبي ME431
 صباح 13 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369
 صباح 13 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
صباح 13 آب 11:00 22:00 بيروت لندن ME204
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
06:10 02:15 بيروت دبي ME431
 صباح 14 آب03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
 صباح 14 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
 صباح 14 آب 05:50 21:15 بيروت جدة ME369
 صباح 14 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443
 صباح 14 آب 08:30 22:00 بيروت لندن ME204
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
*كل  الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

واشارت الشركة الى انه يُسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة .


لمزيد من المعلومات، مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb  أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb  
 

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