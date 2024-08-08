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o
الجنوب
31
o
الشمال
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o
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o
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32
o
متن
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o
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طيران الشرق الاوسط: الرحلات من 9 الى 13 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
2024-08-08 | 06:50
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طيران الشرق الاوسط: الرحلات من 9 الى 13 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها للفترة الممتدة من 9 الى 13 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
-
الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
06:10
02:15
بيروت
دبي
ME431
05:05
02:50
بيروت
الدوحة
ME435
16:55
12:25
بيروت
بغداد
ME321
صباح 10 آب03:30
22:30
بيروت
كوبنهاغن
ME226
صباح 10 آب05:50
21:15
بيروت
جدة
ME369
صباح 10 آب08:25
22:00
بيروت
لندن
ME204
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
-
الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
20:20
18:20
كوبنهاغن
بيروت
ME225
14:25
09:55
بغداد
بيروت
ME320
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
-
السبت 10 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
صباح 11 آب08:25
22:00
بيروت
لندن
ME204
صباح 11 آب 05:50
21:15
بيروت
جدة
ME369
صباح 11 آب 05:55
21:15
بيروت
الكويت
ME403
صباح 11 آب 05:40
20:55
بيروت
الدمام
ME443
06:10
02:15
بيروت
دبي
ME431
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
-
الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:05
02:50
بيروت
الدوحة
ME435
05:10
02:15
بيروت
دبي
ME431
06:50
07:40
بيروت
لارنكا
ME1272
صباح 12 آب 03:30
22:30
بيروت
كوبنهاغن
ME226
صباح 12 آب05:50
21:15
بيروت
جدة
ME369
صباح 12 آب 05:55
21:15
بيروت
الكويت
ME403
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
-
الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
20:20
18:20
كوبنهاغن
بيروت
ME225
16:30
12:45
جدة
بيروت
ME1368
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
-
الإثنين 12 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:05
02:50
بيروت
الدوحة
ME435
06:10
02:15
بيروت
دبي
ME431
صباح 13 آب05:50
21:15
بيروت
جدة
ME369
صباح 13 آب 05:55
21:15
بيروت
الكويت
ME403
صباح 13 آب 11:00
22:00
بيروت
لندن
ME204
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
-
الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:05
02:50
بيروت
الدوحة
ME435
06:10
02:15
بيروت
دبي
ME431
صباح 14 آب03:30
22:30
بيروت
كوبنهاغن
ME226
صباح 14 آب 05:55
21:15
بيروت
الكويت
ME403
صباح 14 آب 05:50
21:15
بيروت
جدة
ME369
صباح 14 آب 05:40
20:55
بيروت
الدمام
ME443
صباح 14 آب 08:30
22:00
بيروت
لندن
ME204
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
-
الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
20:20
18:20
كوبنهاغن
بيروت
ME225
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
واشارت الشركة الى انه يُسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة .
لمزيد من المعلومات، مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb
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الرحلات
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