تأهل تاريخيّ لبطلة التايكواندو اللبنانية ليتيسيا عون إلى نصف نهائيّ اولمبياد باريس وهي بحاجة الى فوز واحد لضمان احراز ميدالية هي الاولى للبنان منذ العام ١٩٨٠

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