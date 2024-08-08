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على الرغم من خسارتها في النصف النهائي.. بطلة التايكواندو ليتيسيا عون أمام فرصة احراز ميدالية برونزية عند خوضها لاحقا مباراة تحديد المركز الثالث

خبر عاجل
2024-08-08 | 11:16
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على الرغم من خسارتها في النصف النهائي.. بطلة التايكواندو ليتيسيا عون أمام فرصة احراز ميدالية برونزية عند خوضها لاحقا مباراة تحديد المركز الثالث
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على الرغم من خسارتها في النصف النهائي.. بطلة التايكواندو ليتيسيا عون أمام فرصة احراز ميدالية برونزية عند خوضها لاحقا مباراة تحديد المركز الثالث

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