مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني

إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024

إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة عند تقاطع الغبيري بسبب تسرب مازوت وعناصر من مفرزة سير الضاحية بالمحلة للمعالجة