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مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني

خبر عاجل
2024-08-14 | 09:32
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مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني
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مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني

وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني، على أن يصار إلى السير بالإجراءات اللازمة بحسب الأصول بالتنسيق بين وزارتي الدفاع الوطني والمالية.

للإطلاع على القرار كاملًا، إضغط هنا.

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