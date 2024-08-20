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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت نتيجة التصدع في فاصل الجسر والتسبب بالأضرار لعدد من السيارات

خبر عاجل
2024-08-20 | 13:22
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت نتيجة التصدع في فاصل الجسر والتسبب بالأضرار لعدد من السيارات
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت نتيجة التصدع في فاصل الجسر والتسبب بالأضرار لعدد من السيارات

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