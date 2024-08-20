التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت نتيجة التصدع في فاصل الجسر والتسبب بالأضرار لعدد من السيارات

#حركة_المرور كثيفة على جسر #الفيدار المسلك الغربي . نتيجة التصدع في فاصل الجسر. والتسبب بالاضرار لعدد من السيارات.

تم التنسيق مع الجهات المعنية من قبل غرفة التحكم المروري للمعالجة بشكل مبدئي تفاديا لاي حادث مروري.

جاري المتابعة ...... pic.twitter.com/8tiR7BWt6X