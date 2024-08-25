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المقاومة الإسلامية: إدعاءات العدو فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للسيد نصرالله
خبر عاجل
2024-08-25 | 01:59
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المقاومة الإسلامية: إدعاءات العدو فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للسيد نصرالله
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنه "تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا اليوم قد تمت وانجزت."
وقالت إن "ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم المقاومة هي إدعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يحدد لاحقًا هذا اليوم."
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