المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء كل الرحلات من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وإنما هناك تأجيل لبعض الرحلات والمطار يعمل بشكل طبيعي

يُتوقّع أن يسافر مدير الموساد ورئيس الشاباك والجنرال نيتسان ألون من الجيش الإسرائيليّ إلى القاهرة في وقت لاحق اليوم لعقد اجتماع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية

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