نصرالله: كنا ندرس ما إذا كان محور المقاومة سيرد في وقت واحد ونحن تريثنا حتى نعطي فرصة للمفاوضات بشأن غزة وبعد ردّنا سيكون هناك ردّ لإيران ولليمن

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