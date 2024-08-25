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نصرالله: كنا ندرس ما إذا كان محور المقاومة سيرد في وقت واحد ونحن تريثنا حتى نعطي فرصة للمفاوضات بشأن غزة وبعد ردّنا سيكون هناك ردّ لإيران ولليمن

خبر عاجل
2024-08-25 | 11:15
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نصرالله: كنا ندرس ما إذا كان محور المقاومة سيرد في وقت واحد ونحن تريثنا حتى نعطي فرصة للمفاوضات بشأن غزة وبعد ردّنا سيكون هناك ردّ لإيران ولليمن
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نصرالله: كنا ندرس ما إذا كان محور المقاومة سيرد في وقت واحد ونحن تريثنا حتى نعطي فرصة للمفاوضات بشأن غزة وبعد ردّنا سيكون هناك ردّ لإيران ولليمن

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