نصرالله: للمرة الأولى أطلقنا مسيرات على إسرائيل من منطقة البقاع

المقاومة الإسلامية تعلن بدء الرد على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية واستشهاد شكر

المقاومة الإسلامية تعلن بدء الرد على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية واستشهاد شكر

3 مصادر لبنانية وفلسطينية للـ LBCI: المستهدف في غارة صيدا هو الضابط المتقاعد في حركة فتح خليل المقدح وهو شقيق اللواء منير المقدح