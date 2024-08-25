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28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
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نصرالله: للمرة الأولى أطلقنا مسيرات على إسرائيل من منطقة البقاع
خبر عاجل
2024-08-25 | 11:29
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نصرالله: للمرة الأولى أطلقنا مسيرات على إسرائيل من منطقة البقاع
خبر عاجل
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المقاومة الإسلامية تعلن بدء الرد على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية واستشهاد شكر
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