نصرالله: رد حزب الله على اغتيال شكر انتهى وفي المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح وسنتابع نتيجة تكتم العدو عما جرى اليوم وإذا كانت النتيجة مرضية سنعتبر أن عملية الرد قد تمت

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