نعتذر لعدم بث نشرة أخبار الظهيرة لنقلنا اليوم الثالث من رالي لبنان الـ46

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جعجع: الطريق إلى قصر بعبدا لا تمر في حارة حريك والدخول إليه لا يكون من بوابة عين التينة ووفق شروطها فهذه الطريق تمر فقط من ساحة النجمة ومن خلال صندوق الاقتراع