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o
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o
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o
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o
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التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار الخفيفة في بعض المناطق تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
خبر عاجل
2024-09-01 | 14:03
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التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار الخفيفة في بعض المناطق تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
خبر عاجل
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