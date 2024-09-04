مدعي عام التمييز جمال الحجار أحال ملف توقيف الحاكم السابق رياض سلامة إلى النيابة العامة المالية وقد ادعى القاضي علي إبراهيم على سلامة وأحاله موقوفا أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي

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