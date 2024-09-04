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بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات للفترة الممتدة من 6 الى 15 أيلول
خبر عاجل
2024-09-04 | 08:05
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بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات للفترة الممتدة من 6 الى 15 أيلول
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها للفترة الممتدة من 6 الى 15 أيلول 2024 ستبقى على مواعيدها باستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية.
***للإطلاع على بيان شركة طيران الشرق الأوسط،
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