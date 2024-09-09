وصول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى قصر العدل للمثول امام قاضي التحقيق الاول بلال حلاوي وسط اجراءات امنية مكثفة

انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه

انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه

التحكم المروري: تصادم بين ٤ سيارات داخل نفق المطار الثاني باتجاه خلدة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير والمعالجة