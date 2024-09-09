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وصول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى قصر العدل للمثول امام قاضي التحقيق الاول بلال حلاوي وسط اجراءات امنية مكثفة

خبر عاجل
2024-09-09 | 02:54
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وصول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى قصر العدل للمثول امام قاضي التحقيق الاول بلال حلاوي وسط اجراءات امنية مكثفة
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وصول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى قصر العدل للمثول امام قاضي التحقيق الاول بلال حلاوي وسط اجراءات امنية مكثفة

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انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه
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