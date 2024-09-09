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جدول إستقبال وتسليم المعاملات في أمانات السجل العقاري للأسبوع الحالي

خبر عاجل
2024-09-09 | 08:10
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جدول إستقبال وتسليم المعاملات في أمانات السجل العقاري للأسبوع الحالي
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جدول إستقبال وتسليم المعاملات في أمانات السجل العقاري للأسبوع الحالي

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، الجدول الدوري لاستقبال وتسليم المعاملات في أمانات السجل العقاري للأسبوع الحالي كالآتي:

- أمانة السجل العقاري في بعبدا سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 10 أيلول 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين والمعاملات الفنية ومعاملات الانتقال بالوفاة (لا تقبل المراجعات) وتسليم السندات والافادات العقارية. وستقوم نهار الخميس الواقع في 12 أيلول 2024 بتسليم الدفعة الثالثة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الرابعة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الأسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

- أمانة السجل العقاري في الشوف سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 10 أيلول 2024 معاملات جديدة لجميع العمليات (لا تقبل المراجعات) وتسليم السندات والافادات العقارية. وستقوم نهار الخميس الواقع في 12 ايلول 2024 بتسليم الدفعة الثالثة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الرابعة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

- أمانة السجل العقاري في عاليه سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 10 أيلول 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين والمعاملات الفنية ووضع الاشارات وشطبها (لا تقبل المراجعات). وستقوم نهار الخميس الواقع في 12 ايلول 2024 بتسليم الدفعة الثالثة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الرابعة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). 

- أمانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 10 أيلول 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين – معاملات فنية - تعديل اسم - شطب استثمار وشطب اشارات الامتياز. وستقوم نهار الخميس الواقع في 12 ايلول 2024 بتسليم الدفعة الثالثة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الرابعة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
 
- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهاري الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 10 و11 ايلول 2024 بتسليم الدفعة الثالثة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الرابعة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

وحددت المديرية العامة للشؤون العقارية آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

-محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
-محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)

يشار الى أن مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.

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