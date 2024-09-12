ترقبوا في تمام الثانية عشرة ظهراً إفتتاح بطولة كأس القارات بكرة السلة بين الفريق الاميركي "NBA G League United" وفريق Quimsa الأرجنتيني على شاشة الـLB2

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