جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول

التحكم المروري: أشغال وأعمال تزفيت على جسر البالما طرابلس - المسلك الشرقي تسببت بازدحام مروري في المحلة وعلى طريق البحصاص القديمة

التحكم المروري: أشغال وأعمال تزفيت على جسر البالما طرابلس - المسلك الشرقي تسببت بازدحام مروري في المحلة وعلى طريق البحصاص القديمة

ترقبوا في تمام الثانية عشرة ظهراً إفتتاح بطولة كأس القارات بكرة السلة بين الفريق الاميركي "NBA G League United" وفريق Quimsa الأرجنتيني على شاشة الـLB2