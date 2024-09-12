انتهاء المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات بفوز فريق الـNBA G league united بنتيجة 78-65 على فريق Quimsa الارجنتيني

ترقبوا انطلاق مباراة malaga الاسباني بطل اوروبا مع petro de luanda بطل افريقيا في تمام الساعة الثالثة عبر الـLB2

ترقبوا انطلاق مباراة malaga الاسباني بطل اوروبا مع petro de luanda بطل افريقيا في تمام الساعة الثالثة عبر الـLB2

التحكم المروري: أشغال وأعمال تزفيت على جسر البالما طرابلس - المسلك الشرقي تسببت بازدحام مروري في المحلة وعلى طريق البحصاص القديمة