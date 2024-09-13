ترقبوا بعد قليل انطلاق اليوم الثاني من بطولة كأس القارات لكرة السلة بين تسمانيا الاوستراليّ وفريق كويمزا الأرجنتينيّ على الـ LB2

انتهاء الشوط الأول بتقدم بطل اوروبا ملغا الإسباني على الرياضي بطل آسيا 42-31

انتهاء الشوط الأول بتقدم بطل اوروبا ملغا الإسباني على الرياضي بطل آسيا 42-31

انتهاء اليوم الاول من كأس القارات بكرة السلة بفوز ملاقا الاسباني على بترو دي لواندا بنتيجة 94-78