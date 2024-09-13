انتهاء الشوط الأول بتقدم بطل اوروبا ملغا الإسباني على الرياضي بطل آسيا 42-31

انتهاء مباراة الرياضي ومالاغا بفوز الفريق الاسباني بنتيجة 96-59 ليلتقي الرياضي غدا فريق بترو دي لواندا بمباراة تحديد صاحب المركز الثاني بالمجموعة الاولى من بطولة كأس القارات

انتهاء مباراة الرياضي ومالاغا بفوز الفريق الاسباني بنتيجة 96-59 ليلتقي الرياضي غدا فريق بترو دي لواندا بمباراة تحديد صاحب المركز الثاني بالمجموعة الاولى من بطولة كأس القارات

ترقبوا بعد قليل انطلاق اليوم الثاني من بطولة كأس القارات لكرة السلة بين تسمانيا الاوستراليّ وفريق كويمزا الأرجنتينيّ على الـ LB2