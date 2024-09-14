انتهاء الجزء الأول بتقدم بترو دي لواندا على الرياضي بنتيجة 35-34 في بطولة كأس القارات بكرة السلة

انتهاء الربع الثالث بتقدم الرياضي على بترو دي لواندا بنتيجة 62-51 في بطولة كأس القارات بكرة السلة

انتهاء الربع الثالث بتقدم الرياضي على بترو دي لواندا بنتيجة 62-51 في بطولة كأس القارات بكرة السلة

انتهاء الربع الأول بتقدم الرياضي على بترو دي لواندا بنتيجة 23-21 في بطولة كأس القارات بكرة السلة