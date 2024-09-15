انتهاء الربع الثالث بتقدم الرياضي على تسمانيا الأسترالي بنتيجة 58-51 في بطولة كأس القارات بكرة السلة

انتهاء مباراة الرياضي وتسمانيا بفوز الفريق الأسترالي بنتيجة 80-75 في بطولة كأس القارات بكرة السلة والرياضي يحتل المرتبة الرابعة

انتهاء مباراة الرياضي وتسمانيا بفوز الفريق الأسترالي بنتيجة 80-75 في بطولة كأس القارات بكرة السلة والرياضي يحتل المرتبة الرابعة

انتهاء الجزء الأول بتقدم تسمانيا الأسترالي على الرياضي بنتيجة 39-32 في بطولة كأس القارات بكرة السلة