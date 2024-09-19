الأبيض في مؤتمر حول الإستجابة للأوضاع الأمنية: آخر حصيلة في وزارة الصحة لما حصل في 17 أيلول هي 12 شهيدًا و2323 جريحًا أمّا في 18 أيلول فهي 25 شهيدًا و608 جريحًا

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