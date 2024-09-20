أنباء عن دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية

رويترز نقلا عن مصدر أمني: غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

رويترز نقلا عن مصدر أمني: غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

يمكنكم متابعة مباراة الحكمة والبشائر العماني ضمن بطولة الوحدة الدولية على الـLBCI والـLB2 في هذه الأثناء