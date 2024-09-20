القناة 12 الاسرائيلية: مسؤول كبير جدا في حزب الله هو المستهدف في الهجوم المركز الذي نفذه الجيش الاسرائيلي

أنباء عن دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية

أنباء عن دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية

يمكنكم متابعة مباراة الحكمة والبشائر العماني ضمن بطولة الوحدة الدولية على الـLBCI والـLB2 في هذه الأثناء