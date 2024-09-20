الوطنية للإعلام: المسعفون والعاملون في عمليات الإنقاذ في الجاموس في الضاحية الجنوبية يطلبون من المواطنين من ذوي فئة الدم "سلبي" التوجه الى مستشفيات الضاحية للتبرع بالدم

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