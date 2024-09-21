وزير الصحة: 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء و68 جريحاً في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

ترقبوا مباراة الحكمة والفتح المغربي لكرة السلة بعد قليل على شاشتي الـLBCI والـLB2

ترقبوا مباراة الحكمة والفتح المغربي لكرة السلة بعد قليل على شاشتي الـLBCI والـLB2

معلومات للـLBCI: الاستهداف الاسرائيلي كان لاجتماع قيادات عسكرية من حزب الله في الطابق الثاني تحت الارض من المبنى المستهدف وتم إخراج شخص على قيد الحياة