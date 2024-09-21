نتنياهو يدعو الوزراء وقادة الجيش والأجهزة الأمنية إلى مناقشات أمنية في مقر وزارة الدفاع الليلة

وزير الصحة: 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء و68 جريحاً في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

وزير الصحة: 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء و68 جريحاً في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

معلومات للـLBCI: الاستهداف الاسرائيلي كان لاجتماع قيادات عسكرية من حزب الله في الطابق الثاني تحت الارض من المبنى المستهدف وتم إخراج شخص على قيد الحياة