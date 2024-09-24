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بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
30
o
متن
30
o
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أبيض: حتى الساعة حصيلة الشهداء جراء الاعتداءات الاسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية هي 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة
خبر عاجل
2024-09-24 | 06:07
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أبيض: حتى الساعة حصيلة الشهداء جراء الاعتداءات الاسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية هي 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة
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