أبيض: حتى الساعة حصيلة الشهداء جراء الاعتداءات الاسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية هي 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة

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