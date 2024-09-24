غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

أدرعي: الجيش الإسرائيلي شن غارة بشكل محدد في منطقة بيروت وتفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا

أدرعي: الجيش الإسرائيلي شن غارة بشكل محدد في منطقة بيروت وتفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا

أبيض: حتى الساعة حصيلة الشهداء جراء الاعتداءات الاسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية هي 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة