إذاعة الجيش الإسرائيلي: المستهدف في بيروت ليس من الأسماء المعروفة

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نظرًا للظروف التي يشهدها لبنان ومواكبة الـLBCI لكل تطوراتها ترقبوا مباراة الحكمة والكويت ضمن نصف نهائي بطولة الوحدة الدولية في 5:30 على شاشة الـLB2