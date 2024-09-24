الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتنياهو: سنواصل ضرب حزب الله وأي شخص لديه صاروخ في غرفة معيشته وصاروخ في مرآبه لن يكون له منزل
خبر عاجل
2024-09-24 | 10:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتنياهو: سنواصل ضرب حزب الله وأي شخص لديه صاروخ في غرفة معيشته وصاروخ في مرآبه لن يكون له منزل
خبر عاجل
سنواصل
صاروخ
معيشته
وصاروخ
مرآبه
التالي
أبيض: حتى الساعة حصيلة الشهداء جراء الاعتداءات الاسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية هي 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة
حزب الله: علي كركي بخير
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:35
الدفاع المدني: إنتهاء عمليات الإنقاذ في النبي ايلا والحصيلة 6 شهداء و6 جرحى
أخبار لبنان
14:35
الدفاع المدني: إنتهاء عمليات الإنقاذ في النبي ايلا والحصيلة 6 شهداء و6 جرحى
0
أخبار دولية
14:27
حماس تطالب الأمم المتحدة بـ"تحرك فوري لوقف العدوان" الإسرائيلي
أخبار دولية
14:27
حماس تطالب الأمم المتحدة بـ"تحرك فوري لوقف العدوان" الإسرائيلي
0
آخر الأخبار
14:25
هآرتس عن مصدر أمني رفيع: لا تزال لدى حزب الله قوة تقدر بأكثر من 100 ألف صاروخ لضرب إسرائيل
آخر الأخبار
14:25
هآرتس عن مصدر أمني رفيع: لا تزال لدى حزب الله قوة تقدر بأكثر من 100 ألف صاروخ لضرب إسرائيل
0
أخبار دولية
14:20
أوبك: الطلب على النفط مستمر في الارتفاع حتى 2050 على الأقل
أخبار دولية
14:20
أوبك: الطلب على النفط مستمر في الارتفاع حتى 2050 على الأقل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:47
مصدر أمني لبناني: الغارة على منطقة الغبيري أدت ايضا إلى استشهاد مساعد المسؤول في حزب الله إبراهيم قبيسي وهو معروف باسم عيسى
خبر عاجل
10:47
مصدر أمني لبناني: الغارة على منطقة الغبيري أدت ايضا إلى استشهاد مساعد المسؤول في حزب الله إبراهيم قبيسي وهو معروف باسم عيسى
0
خبر عاجل
09:23
مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز: إستشهاد القيادي في حزب الله إبراهيم قبيسي
خبر عاجل
09:23
مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز: إستشهاد القيادي في حزب الله إبراهيم قبيسي
0
خبر عاجل
09:03
نظرًا للظروف التي يشهدها لبنان ومواكبة الـLBCI لكل تطوراتها ترقبوا مباراة الحكمة والكويت ضمن نصف نهائي بطولة الوحدة الدولية في 5:30 على شاشة الـLB2
خبر عاجل
09:03
نظرًا للظروف التي يشهدها لبنان ومواكبة الـLBCI لكل تطوراتها ترقبوا مباراة الحكمة والكويت ضمن نصف نهائي بطولة الوحدة الدولية في 5:30 على شاشة الـLB2
0
خبر عاجل
08:14
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المستهدف في بيروت ليس من الأسماء المعروفة
خبر عاجل
08:14
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المستهدف في بيروت ليس من الأسماء المعروفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-09-22
بعد مأساة مؤلمة... أرملة شابة تربي "طفل المعجزة"
منوعات
2024-09-22
بعد مأساة مؤلمة... أرملة شابة تربي "طفل المعجزة"
0
آخر الأخبار
15:18
هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب أبلغت واشنطن بالهجوم الواسع على لبنان وتلقت منها الضوء الأخضر
آخر الأخبار
15:18
هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب أبلغت واشنطن بالهجوم الواسع على لبنان وتلقت منها الضوء الأخضر
0
أخبار لبنان
04:59
لقاء يجمع لودريان والنائب محمد رعد مساء اليوم
أخبار لبنان
04:59
لقاء يجمع لودريان والنائب محمد رعد مساء اليوم
0
حال الطقس
2024-07-03
درجات الحرارة إلى ارتفاع...
حال الطقس
2024-07-03
درجات الحرارة إلى ارتفاع...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هذه هي شروط حزب الله وإسرائيل لوقف النار
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هذه هي شروط حزب الله وإسرائيل لوقف النار
0
أخبار دولية
13:46
هذه آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
13:46
هذه آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في صور نازحون إفترشوا الأرض ينتظرون الفرج... ومحطات محروقات رفعت خراطيمها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في صور نازحون إفترشوا الأرض ينتظرون الفرج... ومحطات محروقات رفعت خراطيمها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدد شهداء اليوم الأول من الحرب لا مثيل له في تاريخ لبنان الحديث
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدد شهداء اليوم الأول من الحرب لا مثيل له في تاريخ لبنان الحديث
0
أخبار لبنان
13:39
الضاحية الجنوبية شهدت إغتيال القيادي الميداني في حزب الله ابراهيم قبيسي... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
13:39
الضاحية الجنوبية شهدت إغتيال القيادي الميداني في حزب الله ابراهيم قبيسي... هذه التفاصيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:35
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:35
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
يوم قرر لودريان البحث بالرئاسة... تحت القصف وفي زمن المجازر
تقارير نشرة الاخبار
13:29
يوم قرر لودريان البحث بالرئاسة... تحت القصف وفي زمن المجازر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اللبنانيون جنبًا إلى جنب في مواجهة الضيقات وهذا حال النازحين من الجنوب والضاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اللبنانيون جنبًا إلى جنب في مواجهة الضيقات وهذا حال النازحين من الجنوب والضاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
زحمة كبيرة عند المصنع لنازحين متجهين إلى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:13
زحمة كبيرة عند المصنع لنازحين متجهين إلى سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
10:15
انتهاء دعم الطحين... وهكذا اصبحت أسعار ربطة الخبز
اقتصاد
10:15
انتهاء دعم الطحين... وهكذا اصبحت أسعار ربطة الخبز
2
خبر عاجل
10:47
مصدر أمني لبناني: الغارة على منطقة الغبيري أدت ايضا إلى استشهاد مساعد المسؤول في حزب الله إبراهيم قبيسي وهو معروف باسم عيسى
خبر عاجل
10:47
مصدر أمني لبناني: الغارة على منطقة الغبيري أدت ايضا إلى استشهاد مساعد المسؤول في حزب الله إبراهيم قبيسي وهو معروف باسم عيسى
3
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
4
اقتصاد
02:12
جدول جديد لاسعار المحروقات
اقتصاد
02:12
جدول جديد لاسعار المحروقات
5
خبر عاجل
09:23
مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز: إستشهاد القيادي في حزب الله إبراهيم قبيسي
خبر عاجل
09:23
مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز: إستشهاد القيادي في حزب الله إبراهيم قبيسي
6
أمن وقضاء
07:10
حزب الله يدعو الى عدم فتح "باركود" على مناشير يلقيها العدو في مناطق البقاع: خطيرة وتسحب كل المعلومات
أمن وقضاء
07:10
حزب الله يدعو الى عدم فتح "باركود" على مناشير يلقيها العدو في مناطق البقاع: خطيرة وتسحب كل المعلومات
7
خبر عاجل
07:53
غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
07:53
غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
8
أمن وقضاء
08:59
الحلبي مدد الإقفال وتعليق الدروس حتى نهاية الأسبوع الحالي
أمن وقضاء
08:59
الحلبي مدد الإقفال وتعليق الدروس حتى نهاية الأسبوع الحالي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More