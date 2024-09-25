حمية من المطار: مطار رفيق الحريري الدولي مستمر بالعمل على قدم وساق كما أن المغادرين والواصلين بالآلاف ولا إجلاء للرعايا عبر المطار حتى اليوم

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك