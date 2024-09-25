الدفاع المدني للـLBCI: شهيد و9 جرحى نتيجة الغارة الاسرائيلية على المعيصرة وهناك مفقودون

المستهدف في الغارة على المعيصرة هو الشيخ محمد عمرو مسؤول جبل لبنان والشمال في حزب الله وهو من البلدة

المستهدف في الغارة على المعيصرة هو الشيخ محمد عمرو مسؤول جبل لبنان والشمال في حزب الله وهو من البلدة

حمية من المطار: مطار رفيق الحريري الدولي مستمر بالعمل على قدم وساق كما أن المغادرين والواصلين بالآلاف ولا إجلاء للرعايا عبر المطار حتى اليوم