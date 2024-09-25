معلومات للـLBCI: مسؤول جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو لم يكن موجودًا في المنزل المستهدف في المعيصرة وهو أصلًا ليس صاحب المنزل بل يعود إلى إبن شقيقه

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المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأميركية نفت للـLBCI الخبر الذي نُسِب للـUSAID ومفاده الطلب من موظفي الوكالة مغادرة بعض المناطق اللبنانية بشكل فوري وأكدت أن هذا الخبر لا يعود للسفارة أو للـUSAID