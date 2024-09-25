مبلغ استثنائي للمستفيدين من التعميمين الأساسيين 158 و166...

أعلن مصرف لبنان أنه بالنظر إلى الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، قرر المجلس المركزي المصرف لبنان المنعقد بتاريخ 25 أيلول 2024 الطلب إلى المصارف التسديد، استثنائيا ولمرة واحدة، مبلغ يساوي ثلاثة دفعات شهرية في بداية شهر تشرين الأول المقبل، لكافة المستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم 158 و166.