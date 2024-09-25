التحكم المروري: قتيل نتيجة اصطدام بين شاحنة ومركبة على اوتوستراد حالات باتجاه طرابلس وحركة المرور كثيفة

التالي

بري لـ"الشرق الأوسط": أقوم بمساع جدية مع أطراف دولية بينها الولايات المتحدة للجم التصعيد الإسرائيلي الأخير على لبنان والساعات الـ24 المقبلة ستكون حاسمة في نجاح هذه المساعي أو فشلها