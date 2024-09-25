بري رداً على سؤال عن إمكانية قبول "حزب الله" بمبدأ الفصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة: هذا المسعى يراعي عدم الفصل بين الملفين

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بري لـ"الشرق الأوسط": هذا المخرج يرتكز على ما تم التوصل إليه سابقا مع هوكشتاين قبل الحرب في غزة وبعدها وأعتقد أن هذا الحل الوحيد المتاح والقابل للتطبيق