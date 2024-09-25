وزير الصحة: حصيلة الضربات الاسرائيلية اليوم بلغت 51 شهيدا و223 جريحا حتى الساعة

غارة على المعيصرة في فتوح كسروان (فيديوهات)

غارة على المعيصرة في فتوح كسروان (فيديوهات)

مصدر أمني لبناني: الغارة على منطقة الغبيري أدت ايضا إلى استشهاد مساعد المسؤول في حزب الله إبراهيم قبيسي وهو معروف باسم عيسى