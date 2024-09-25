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o
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o
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o
متن
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وزير الصحة: حصيلة الضربات الاسرائيلية اليوم بلغت 51 شهيدا و223 جريحا حتى الساعة
خبر عاجل
2024-09-25 | 10:07
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وزير الصحة: حصيلة الضربات الاسرائيلية اليوم بلغت 51 شهيدا و223 جريحا حتى الساعة
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الصحة:
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